Polizei Coesfeld

POL-COE: Senden, Bösensell, Weseler Straße/ Unter Drogen am Steuer

Coesfeld (ots)

Das defekte Rücklicht seines Wagens machte Polizisten auf einen 25-jährigen Nottulner am Samstag, 30.03.2019, 00.40 Uhr aufmerksam. Er war in Bösensell auf der Weseler Straße unterwegs. Bei der Kontrolle stellten die Polizisten Anzeichen von Drogenkonsum fest. Ein Urintest verlief positiv auf THC, den Wirkstoff aus beispielsweise Haschisch oder Marihuana. Die Beamten veranlassten eine Blutprobe und verboten die Weiterfahrt. Den Nottulner erwartet nun ein Bußgeld in Höhe von mindestens 500 Euro, mindestens ein Monat Fahrverbot und zwei Punkte in der Flensburger Verkehrssünderdatei.

