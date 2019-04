Polizei Coesfeld

POL-COE: Havixbeck, Freiherr-von-Twickel-Straße/ Umgekippte Ackerspritze sorgt für Verkehrsbehinderungen

Coesfeld (ots)

Beim Verlassen eines Feldes kippte der Anhänger (Sprühanhänger für Pflanzenschutzmittel) eines Traktors auf der Freiherr-von-Twickel-Straße in Havixbeck am Freitagabend, 29.03.2019 um 18.35 Uhr um. Durch den Aufprall wurden die Flüssigkeitsbehälter undicht. Das darin befindliche Pflanzenschutzmittel lief auf die Straße sowie in die dortigen Entwässerungsgräben aus. Die Feuerwehr sperrte die betroffene Unfallstelle ab. Bis 22.40 Uhr war dieser Bereich für Fahrzeuge als auch Fußgänger gesperrt.

