Polizei Coesfeld

POL-COE: Senden, Dorfbauerschaft/ Seitenscheibe am Volvo eingeschlagen

Coesfeld (ots)

Am Samstag, 30.03.2019 schlugen Unbekannte zwischen 14.10 Uhr und 15.45 Uhr die Seitenscheibe des auf einem Waldparkplatz in der Nähr der Gärtnerei in der Sendener Dorfbauerschaft geparkten Volvo eines 56-jährigen Aschebergers ein. Gestohlen wurde aus dem Auto nichts. Hinweise nimmt die Polizei in Lüdinghausen unter der Rufnummer 0 25 91/ 79 30 entgegen.

Rückfragen bitte an:



Polizei Coesfeld

Pressestelle



Telefon: 02541-14-290 bis -292

Fax: 02541-14-195

http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell