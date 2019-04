Polizei Coesfeld

POL-COE: Rosendahl, Osterwick, Hauptstraße/ Brennendes Speiseöl durch Feuerwehr gelöscht

Coesfeld (ots)

Brennendes Speiseöl in einer auf dem Herd vergessenen Pfanne hat am Samstagabend, 30.03.2019 um 21.50 Uhr in Osterwick auf der Hauptstraße für einen Feuerwehreinsatz gesorgt. Ein 21-Jähriger hatte die Pfanne auf dem Herd stehen lassen und die Wohnung verlassen. Er selbst und ein 24-jähriger Nachbar erltten eine Rauchgasvergiftung und kamen ins Krankenhaus. Eine Anwohnerin erlitt einen Schock. Gegen den 21-Jährigen wird nun wegen Fahrlässiger Brandstiftung ermittelt.

