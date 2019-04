Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen, Richters Esch/ Mit 2,74 Promille auf dem Fahrrad

Coesfeld (ots)

Ein 48-jähriger Dülmener war am Freitagabend, 29.03.2019 um 21.20 Uhr mit seinem Fahrrad auf dem Richters Esch in Dülmen unterwegs. Als er im Bereich der Aloysstraße einem Fußgänger ausweichen wollte, fuhr er gegen einen geparkten Wagen. Dieser blieb unbeschädigt. Polizisten staunten nicht schlecht anbetracht des Atemalkoholwertes des Radfahrers: 2,74 Promille zeigte das Alkotestgerät an. Die Beamten veranlassten eine Blutprobe bei dem Radfahrer und verboten ihm die Weiterfahrt.

Rückfragen bitte an:



Polizei Coesfeld

Pressestelle



Telefon: 02541-14-290 bis -292

Fax: 02541-14-195

http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell