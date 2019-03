Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen/ Helfer in Haft

Coesfeld (ots)

Dem Freund eines Wohnungseinbrechers ist seine Unterstützungsbereitschaft zum Verhängnis geworden. Der 19-Jährige Albaner begleitete seinen Freund zur Polizei. Dieser war nach einem Gerichtstermin in der vergangenen Woche, bei dem die Restfreiheitsstrafe zur Bewährung ausgesetzt wurde, bei der Polizei in Dülmen erschienen, um seine damals sichergestellte Bekleidung abzuholen. Da er nicht gut deutsch versteht, brachte er seinen 19-Jährigen Freund als Übersetzer mit. Dessen Personalien überprüften die Ermittler. Dabei stellte sich heraus, dass er im März 2018 aufgrund mehrerer Straftaten aus Deutschland ausgewiesen worden ist. Damit verbunden ist für die Dauer von fünf Jahren ein Wiedereinreiseverbot. Die Polizisten nahmen den 19-Jährigen vorläufig fest und informierten die Ausländerbehörde. Diese erwirkte beim zuständigen Amtsgericht in Coesfeld einen Abschiebehaftbefehl.

