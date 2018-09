POL-LB: Sachsenheim: Diebstahl aus Tiefgarage; Ditzingen: Rotlicht missachtet

Ludwigsburg (ots) - Sachsenheim: Diebstahl aus Tiefgarage

Vier Reifen im Wert von 1.500 Euro wurden zwischen Sonntag, 16:00 Uhr und Dienstag, 18:20 Uhr aus einer Tiefgarage in der Burkauer Straße in Sachsenheim entwendet. Der Polizeiposten Sachsenheim, Tel. 07147 27406-0, nimmt sachdienliche Hinweise entgegen.

Ditzingen: Rotlicht missachtet

Eine Leichtverletzte und Sachschaden von etwa 11.000 Euro forderte ein Verkehrsunfall, der sich am Dienstag gegen 20:10 Uhr auf der Weilimdorfer Straße in Ditzingen ereignete. Eine 37-Jährige fuhr von der Autobahn 81, aus Richtung Heilbronn kommend, ab und wollte links in die Weilimdorfer Straße Richtung Ditzingen einbiegen. Dort übersah eine 19 Jahre alte Pkw-Fahrerin, die in Richtung Stuttgart unterwegs war, vermutlich eine rote Ampel an und stieß im Kreuzungsbereich frontal mit der abbiegenden 37-Jährigen zusammen. Ihr Auto überschlug sich daraufhin. Die mutmaßliche Unfallverursacherin zog sich durch den Unfall vermutlich leichte Verletzungen zu und musste vom Rettungsdienst behandelt werden. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

