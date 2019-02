Polizei Coesfeld

POL-COE: Coesfeld, Borkener Straße/ Pedelecfahrer lebensgefährlich verletzt

Coesfeld (ots)

Ein 84-jähriger Coesfelder ist am Mittwochnachmittag (13. Februar) bei einem Unfall auf der Borkener Straße in Coesfeld lebensgefährlich verletzt worden. Der Senior war auf einem Pedelec in Richtung Goxel unterwegs und wollte offensichtlich an einer Querungshilfe die Borkener Straße überqueren. Er fuhr vom Radweg unvermittelt auf die Straße und wurde vom Wagen eines Coesfelders (31) erfasst, der ebenfalls Richtung Goxel fuhr. Der Senior prallte auf die Motorhaube und gegen die Windschutzscheibe und wurde dann auf die Straße geschleudert. Er trug keinen Helm. Die Besatzung eines Rettungshubschraubers brachte den Schwerverletzten in ein Krankenhaus.

