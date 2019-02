Polizei Coesfeld

POL-COE: Lüdinghausen, Langenbrückenstraße

Scheibe einer Gaststätte eingeschlagen

Coesfeld (ots)

Unbekannte haben am Donnerstag (14. Februar) um 3.31 Uhr die Scheibe eines Lokals in der Langenbrückenstraße in Lüdinghausen eingeschlagen. In der Gaststätte brachen die die Täter einen Spielautomaten auf und stahlen Bargeld.

Hinweise nimmt die Polizei in Lüdinghausen entgegen: 02591/7930

Rückfragen bitte an:



Polizei Coesfeld

Pressestelle



Telefon: 02541-14-290 bis -292

Fax: 02541-14-195

http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell