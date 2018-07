POL-COE: Lüdinghausen, Nordkirchen/ Betrügerin ruft bei Seniorinnen an

Coesfeld (ots) - Am Donnerstag (5. Juli) hat es in den Mittagsstunden in Lüdinghausen und Nordkirchen wieder betrügerische Anrufe bei älteren Mitbürgern gegeben. In drei Fällen wurde bis zum Nachmittag Anzeige erstattet. In diesen drei Fällen gab sich eine Anruferin Seniorinnen gegenüber als Polizistin aus. In einem Fall sagte die Betrügerin, man habe einen Rucksack mit Wertgegenständen der Geschädigten gefunden. Diesen wolle man ihr vorbeibringen. Da der Seniorin nichts abhanden gekommen war, kam ihr die Sache merkwürdig vor. In zwei anderen Fällen fragte die "falsche Polizistin" Seniorinnen nach Bargeld und Wertgegenständen im Haus aus. Die echte Polizei erkundigt sich niemals am Telefon nach Ihren Vermögensverhältnissen. Wenn Sie Anrufe dieser Art erhalten, legen Sie auf und informieren Sie Ihre Polizei vor Ort. Wenn Fremde an Ihrer Haustür erscheinen, lassen Sie diese Personen niemals in die Wohnung.

