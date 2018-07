Coesfeld (ots) - Zu einem Verkehrsunfall zwischen einem LKW und einem Pedelecfahrer kam es am Mittwoch, gegen 16.00 Uhr, auf der Dülmener Straße in Coesfeld. Der Radfahrer und der LKW standen vor einer Rotlicht zeigenden Ampel. Als die Ampel für beide Fahrzeuge auf Grün wechselte, wollte der 82-jährige Pedelecfahrer seine Fahrt geradeaus in Richtung Innenstadt fortsetzen. Der 50-jährige LKW-Fahrer wollte nach rechts in die Boschstraße abbiegen. Der Pedelecfahrer befand sich direkt neben dem LKW und somit für den Fahrer im Toten Winkel. Es kam zum Zusammenstoß zwischen den beiden Verkehrsteilnehmern. Dabei wurde der Pedelecfahrer schwer verletzt. Er wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Rückfragen bitte an:



Polizei Coesfeld

Pressestelle



Telefon: 02541-14-290 bis -292

Fax: 02541-14-195

http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell