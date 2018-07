Coesfeld (ots) - In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch trieben Vandalen ihr Unwesen im Stadtbereich von Nottuln. Bislang wurden mehrere Anzeigen wegen Sachbeschädigungen erstattet. Auf dem Eckenhovener Weg wurden drei Autos und ein Verkehrszeichen mit roter Farbe besprüht. An der Liebfrauenschule und dem Jobcenter wurden Fensterscheiben mit Steinen eingeworfen. In diesem Zusammenhang bittet die Polizei Zeugen sich unter der Rufnummer 02594/7930 zu melden.

