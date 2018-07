Coesfeld (ots) - In der Nacht zum Mittwoch, gegen 03.40 Uhr, meldete ein Dülmener einen versuchten Diebstahl aus seinem BMW. Unmittelbar zuvor war er durch ein Geräusch wach geworfen. Er sah vor seiner Tür einen Mann, der sich offensichtlich an seinem 5-er BMW zu schaffen machte. Als er die Tür öffnete flüchtete der Mann von der Straße Nackenberg in Richtung des dortigen Spielplatzes. Später konnte festgestellt werden, dass an dem BMW eine Scheibe eingeschlagen wurde. Den flüchtenden Täter konnte die Polizei nicht mehr stellen. Im laufe des Morgens wurden der Polizei zwei weitere Aufbrüche von BMW in Dülmen gemeldet. In diesen beiden Fällen wurden ebenfalls Scheiben der Fahrzeuge eingeschlagen. In beiden Fällen hatten die Täter die Lenkräder gestohlen. In einem Fall weiterhin ein Head up Display. Bei dem flüchtenden Täter soll es sich um einen ca. 30-40 Jahre alten Mann mit kurzen grauen Haaren bzw. Glatze und sportlicher Figur handeln. Der Mann war dunkel gekleidet.

