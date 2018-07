Coesfeld (ots) - Am Dienstag, zwischen 11.45 und 20.30 Uhr, trieben unbekannte Täter ihr Unwesen im Generationenpark in Darfeld. Sie schlugen ein Fenster einer Eingangstür am Nebengebäude ein, ebenso wie zwei Schaufensterkästen. Weiterhin brauchen sie Steine aus der Umfriedung des Wassertretbeckens. Die rausgebrochenen Steine wurden teilweise ins Wasser geworfen. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Coesfeld, Tel. 02541/140, zu melden.

