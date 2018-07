Coesfeld (ots) - Eine 43-jährige Dülmenerin stand mit ihrem Auto an einer Kreuzung L 835/Raiffeisenring. Zu dem Zeitpunkt kam von rechts ein Rennradfahrer und fuhr in die rechte Fahrzeugseite des Autos. Dabei kam er zu Fall und rollte über die Motorhaube. Als die Autofahrerin ausstieg um den Mann zu helfen, stieg dieser scheinbar unverletzt auf sein Fahrrad und radelte davon ohne seinen Anschlusspflichten nachzukommen. Am Auto entstand ein Sachschaden. Der Radfahrer sowie mögliche weitere Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Dülmen, Tel. 02594/7930, zu melden.

