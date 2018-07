Coesfeld (ots) - Eine ca. 70-jährige Radfahrerin flüchtete am Dienstag, gegen 10.00 Uhr, nachdem sie zuvor gegen ein stehendes Auto gefahren war. Eine 76-jährige Sendenerin stoppte an der Einmündung Appelhülsener Straße/Kalverkamp. Hier kam eine Radfahrerin von rechts und fuhr in die rechte Fahrzeugseite des Autos. Dabei entstand ein Sachschaden von ca. 1000 Euro. Die Autofahrerin und die Radfahrerin diskutierten nach dem Unfall, bevor sich die Radfahrerin von der Unfallstelle entfernte ohne die Angaben zu ihrer Person und der Art ihrer Unfallbeteiligung zu ermöglichen. Zu der Radfahrerin kann lediglich gesagt werden, dass es sich um eine ca. 70-jährige Frau mit blonden Haaren gehandelt hat. Zeugen, und die Radfahrerin, werden gebeten sich bei der Polizei in Lüdinghausen, Tel. 02591/7930, zu melden.

