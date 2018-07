Coesfeld (ots) - Ein 40-jähriger Coesfelder befuhr mit seinem Auto die Borkener Straße in Richtung Coesfeld. Er wollte nach links auf ein Firmengelände abbiegen. Dabei übersah er das Auto eines 79-jährigen Coesfelders, der die Borkener Straße in Richtung stadtauswärts befuhr. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Autos. Durch die Wucht des Aufpralls drehte sich das Auto des 40-jährigen und touchierte ein weiteres Auto. Alle drei Autos wurden zum Teil erheblich beschädigt. Die beiden Autofahrer erlitten bei dem Unfall leichte Verletzungen. Für die Unfallaufnahme war die Borkener Straße zeitweilig in beiden Richtungen gesperrt.

