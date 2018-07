Coesfeld (ots) - In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag, gegen Mitternacht, warfen zwei unbekannte männliche Personen eine Scheibe zu einem Friseursalon ein. Durch das entstandene Loch wurden Behälter mit einer stark riechenden Flüssigkeit in das Innere des Salons geworfen. Die Polizisten stellen einen ätzenden und stinkenden Geruch fest. Da nicht bekannt war, ob es sich möglicherweise um eine giftige Flüssigkeit handelt, wurde zur Unterstützung die Feuerwehr angefordert. Die Ermittlungen bzgl. der Flüssigkeit dauern an. Täterbeschreibung: 1) männlich, ca. 180 cm groß, 15-25 Jahre alt, muskulös, Vollbart, kurze braune Hose, weißes T-Shirt; 2) männlich, ca. 170 cm groß, 15-25 Jahre, muskulös, dunkel/schwarz gekleidet mit dunkler Basecap und dunklem Rucksack Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Coesfeld, Tel. 02541/140, zu melden.

