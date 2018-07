Coesfeld (ots) - Ein 15-jähriger Osterwicker befuhr am Donnerstag, gegen 13.15 Uhr, mit seinem Mofa-Roller die Kirchstraße von Holtwick in Richtung Osterwick. An der Einmündung "Gustav-Böckler-Straße" bog einer schwarzes Auto nach links in die Kirchstraße in Richtung Osterwick ab. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden bremste der Jugendliche seinen Roller ab. Dabei kam er zu Fall und verletzte sich am Knie. Die Autofahrerin setzte ihre Fahrt fort, wobei der Rollerfahrer nicht angeben konnte, ob die Autofahrerin seinen Sturz registrierte. Auch konnte er keine weiteren Angaben zur Beschreibung des Autos und der Fahrerin machen. Zeugen, und insbesondere die Autofahrerin, werden gebeten sich bei der Polizei in Coesfeld, Tel. 02541/140, zu melden.

