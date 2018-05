POL-OE: Fahrzeug ohne TÜV und Versicherungsschutz

Finnentrop (ots) - Finnentrop - Am Sonntagvormittag fiel einer Streife um 10:50 Uhr ein Skoda in der Bamenohler Straße in Finnentrop auf. Bei der Kontrolle des Fahrzeugs wurde festgestellt, dass der TÜV im Juli 2017 abgelaufen war. Außerdem war der Versicherungsschutz des PKW erloschen. Das Kennzeichen wurde daher entstempelt und die Weiterfahrt wurde unterbunden. Auf die 61-jährige Fahrzeugführerin und den 58-jährigen Halter kommen nun entsprechende Anzeigen zu.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Olpe

Pressestelle Kreispolizeibehörde Olpe

Telefon: 02761 9269 2200

E-Mail: pressestelle.olpe@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/olpe

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell