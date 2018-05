Coesfeld (ots) - Auf der Münsterstraße kam es zu einem Zusammenstoß zwischen einem Rollerfahrer und einem Auto. Dabei verletzte sich der Rollerfahrer, ein 61-jähriger Mann aus Oberhausen, so schwer, dass er mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen wurde. Der Rollerfahrer befuhr die Münsterstraße in Richtung Dülmen. Ein 22-jähriger Dülmener befuhr mit seinem Fahrzeug die Münsterstraße in Richtung stadtauswärts und beabsichtigte nach links auf einen Parkplatz abzubiegen. Dabei übersah er den Rollerfahrer und es kam zum Zusammenstoß zwischen den beiden Fahrzeugen. Der Rollerfahrer verletzte sich so schwer, dass zu seiner Behandlung und seinem Transport ein Rettungshubschrauber angefordert wurde. Dieser Hubschrauber flog ihn nach der Erstbehandlung in ein Krankenhaus nach Münster. Die Münsterstraße war für den Zeitraum der Unfallaufnahme in beiden Richtungen komplett gesperrt.

