Coesfeld (ots) - Am 05.05.2018, um 10.20 Uhr befuhr eine 30-jährige Motorradfahrerin aus Nordwalde, einen Tag nach bestandener Fahrprüfung, die K 38 in Fahrtrichtung Billerbeck. In Höhe Temming kam sie mit ihrem Motorrad (nach einer Linkskurve) nach rechts von der Fahrbahn ab und geriet in den dortigen Straßengraben. Hierbei verletzte sich die Fahrerin schwer an der linken Schulter und wurde mit einem Rettungshubschrauber zur Uniklinik nach Münster gebracht. Für die Zeit der Unfallaufnahme blieb die K 38 in beide Richtungen gesperrt.

