POL-PPWP: Sachbeschädigung: Delle in der Motorhaube

Kaiserslautern (ots) - Unbekannte haben in der Nacht zum Mittwoch im Benzinoring ein Auto beschädigt.

Zwei Dellen und mehrere Kratzer stellte der 28-jährige Geschädigte morgens in der Motorhaube seine Pkws fest. Offensichtlich haben Unbekannte in der Nacht sein Auto beschädigt. Der Schaden lässt vermuten, dass ein Gegenstand auf die Motorhaube fallen gelassen wurde. Die Polizei ermittelt. Zeugen, die Hinweise geben können beziehungsweise zwischen 21 Uhr und 9 Uhr Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369 2150 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen.

