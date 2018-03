POL-PPWP: Ermittlungen nach Schüssen und Festnahme in der Innenstadt

Kaiserslautern (ots) - Nach dem Polizeieinsatz in der Kaiserslauterer Innenstadt am Mittwochnachmittag ermittelt die Kriminalpolizei gegen den Tatverdächtigen wegen Störung des öffentlichen Friedens durch Androhung von Straftaten. Der 35-Jährige steht im Verdacht, gegen 16 Uhr zu Fuß durch die Innenstadt gelaufen und dabei mehrere Schüsse in die Luft aus einer Schreckschusswaffe abgegeben zu haben (wir berichteten).

Auf seinem Weg soll der Mann außerdem mit seiner Waffe auf Passanten gezielt und diese dadurch bedroht haben. Spezialeinsatzkräfte konnten den 35-Jährigen wenig später in einer Gaststätte festnehmen und seine Waffe sicherstellen.

Dem Einsatz in der Innenstadt vorausgegangen war eine telefonische Meldung von Nachbarn des 35-Jährigen, die mit dem Mann einen Streit hatten. Auch dabei soll er mit einer Pistole herumgefuchtelt haben. Aufgrund dieses Vorfalls wurde die Polizei verständigt. Bis zum Eintreffen der Einsatzkräfte hatte der Mann jedoch seine Wohnung verlassen und sich zu Fuß auf den Weg in die Innenstadt gemacht, wo er dann festgenommen wurde.

Bei seiner Festnahme war der Mann leicht alkoholisiert und machte einen geistig verwirrten Eindruck. Zu den Vorwürfen äußerte er sich nicht. Aufgrund seines Zustands wurde über das Ordnungsamt der Stadt Kaiserslautern die Untersuchung des Mannes in einer Fachklinik veranlasst.

