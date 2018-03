POL-PPWP: Gegen Eisenpfosten geprallt

Der Pkw kam von der Fahrbahn ab und krachte gegen einen Eisenpfosten. Dabei wurde der Wagen total beschädigt und der Fahrer leicht verletzt. Bild-Infos Download

Queidersbach (Kreis Kaiserslautern) (ots) - Der Fahrer verletzt und sein Auto Totalschaden - das ist die "Bilanz" eines Unfalls am Mittwochvormittag in Queidersbach. Der 57-jährige Mann war gegen 9 Uhr durch die Hauptstraße gefahren und kam in Höhe des Hauses Nummer 13 aus unbekannter Ursache mit seinem Wagen von der Fahrbahn ab. Der Pkw prallte gegen einen Eisenpfosten und blieb dann total beschädigt stehen. Sachschaden: mehrere tausend Euro. Der Fahrer erlitt leichte Verletzungen. Er wurde verwarnt.

