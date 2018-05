Coesfeld (ots) - Nach einem Verkehrsunfall kommt es auf der B 474 in Holtwick derzeit zu Verkehrsbehinderungen. Ein 10-jähriges Kind aus Legden, und ihre Freundin, befuhren mit ihren Fahrrädern die Legdener Straße in Richtung Legden. Dabei benutzten sie den linken Rad-/Gehweg. Eine 57-jährige Frau aus Holtwick wollte von der Waldstraße auf die Legdener Straße abbiegen. Dabei übersah sie die Kinder auf ihren Rädern. Das eine Kind kam zu Fall. Es wurde von dem Auto überrollt und lebensgefährlich verletzt. Dank des beherzten Eingreifens von Ersthelfern, konnte das Kind schnell unter dem Auto befreit werden. Das zweite Kind wurde von dem Auto nicht erfasst. Zur Versorgung des Kindes wurde ein Rettungshubschrauber angefordert. Die Autofahrerin wurde mit einem Schock in ein nahe gelegenes Krankenhaus eingeliefert. Für die Unfallaufnahme wird der Verkehr derzeit einspurig an der Unfallstelle vorbeigeleitet. Ortskundige Autofahrer werden gebeten den Bereich weiträumig über die Alte Gescheraner Straße bzw. die Straße am Holtkebach zu umfahren.

