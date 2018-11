POL-LG: ++ Lenkrad verrissen - Totalschaden am Pkw ++ zwei Schwerverletzte nach Verkehrsunfall ++ Einbruch in Arztpraxis ++

Lüneburg (ots) - Lüneburg

Lüneburg - Einbruch in Wohnung

Zwischen dem 16.11.18, 22.00 Uhr, und dem 18.11.18, 00.00 Uhr, haben unbekannte Täter eine Glasscheibe einer Wohnungstür in einem Mehrfamilienhaus in der Danziger Straße eingeschlagen. Wie die Täter in das Haus gelangten, ist noch nicht geklärt. Den Tätern gelang es die Wohnungstür zu öffnen. In Folge durchsuchten sie die Wohnung, beschädigten einen Fernseher und nahmen ein Laptop mit. Es entstand ein Schaden von mehreren hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel.: 04131/8306-1991 oder -2215, entgegen.

Lüneburg - Einbruch in Arztpraxis

Zwischen dem 16. und 18.11.18 sind unbekannte Täter in eine Arztpraxis in der Straße Am Schifferwall eingebrochen. Die Täter öffneten gewaltsam eine Tür und entwendeten aus der Praxis u.a. ein Sparschwein mit einer geringen Menge Bargeld. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel.: 04131/8306-2215, entgegen.

Lüneburg - Scheibe eingeschlagen - "Navi" gestohlen

Eine Seitenscheibe eines Daimler haben unbekannte Täter in der Nacht zum 18.11.18 eingeschlagen. Der Pkw hatte in der Nacht in der Jägerstraße geparkt. Aus dem Daimler entwendeten die Täter ein Navigationsgerät. In der Friedenstraße wurde zwischen dem 17. und 19.11.18 eine Scheibe eines Pkw Dacia eingeschlagen. Auch aus dem Dacia wurde ein Navigationsgerät entwendet. Die entstandenen Schäden belaufen sich auf jeweils mehrere hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel.: 04131/8306-2215, entgegen.

Bleckede - brennende Mülltonne

In den Nachtstunden des 18.11.18 rückte die Polizei zu einem Einsatz in der Uhlenbuschstraße aus. Ein Anwohner hatte sich gemeldet, nachdem ein bislang unbekannter Täter eine Tonne mit Altpaper angezündet hatte. Der Hausbewohner hatte den Brand gegen 23.00 Uhr bemerkt und selbst löschen können.Da die Tonne direkt an einer hölzernen Veranda des Fachwerkhauses gestanden hatte, wäre ein Ausbreiten des Feuers auf das Haus möglich gewesen. Die entstandenen Sachschäden belaufen sich auf mehrere hundert Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Bleckede, Tel.: 05852/978910, entgegen.

Lüneburg - Kennzeichen gestohlen

Eines der Kennzeichen KL - EX 950 haben unbekannte Täter zwischen dem 17. und 18.11.18 von einem VW abgerissen und entwendet, der in der Straße Bei der St. Lambertikirche abgestellt war. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel.: 04131/8306-2215, entgegen.

Adendorf - Geldbörse entwendet

Die Geldbörse eines Beschäftigten wurde am 18.11.18, zwischen 10.00 und 12.00 Uhr, in dem Restaurant eines Hotels im Scharnebecker Weg gestohlen. In der Geldbörse, welches der Mitarbeiter abgelegt hatte, befanden sich u.a. mehrere hundert Euro Bargeld. Hinweise nimmt die Polizei Adendorf, Tel.: 04131/9910690, entgegen.

Lüchow-Dannenberg

Bergen (Dumme) - Mofa gestohlen

Zwischen dem 17. und 18.11.18 haben unbekannte Täter ein schwarzes Mofa Sachs gestohlen, welches auf einem Hinterhof in der Breite Straße abgestellt war. An dem Mofa befand sich zur Tatzeit das Versicherungskennzeichen 773 RSE. Der entstandene Schaden beläuft sich auf ca. 200 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüchow, Tel.: 05841/122215, entgegen.

Lüchow - zwei Schwerverletzte nach Verkehrsunfall

Am 18.11.18, gegen 19.10 Uhr, befuhr ein 21-Jäheiger mit seinem BMW die Königsberger Straße in Richtung SKF-Kreisel. Nach eigenen Angaben des Fahrers geriet der BMW ins Rutschen, geriet im Kreisel auf die Mittelinsel und stieß frontal gegen einen Baum. Sowohl der BMW-Fahrer als auch ein 20 Jahre alter Beifahrer wurden bei dem Unfall schwer verletzt. Am Pkw entstand Totalschaden.

Clenze - Scheibe an Pkw eingeschlagen

Zwischen dem 17. und 19.11.18 haben unbekannte Täter eine Seitenscheibe eines VW eingeschlagen, der auf einem Betriebsgelände in der Mühlenstraße abgestellt war. Weiterhin bauten die Täter einige Teile von dem VW ab und entwendeten diese. Es entstand ein Schaden von mehreren hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei Clenze, Tel.: 05544/266, entgegen.

Uelzen

Ebstorf - ungeladene Gäste

Auf einer privaten Geburtstagsfeier in der Stadionstraße sind in den frühen Morgenstunden des 18.11.18 auch vier ungeladene Gäste erschienen. Diese sorgten auf der Feier für Unruhe, weil sie gegen 02.40 Uhr mit einem Taser und und einer Schreckschusswaffe hantiert haben sollen. Das Quartett verließ die Feier, noch vor Eintreffen der Polizei. Der Pkw mit den vier Personen konnte jedoch angehalten und kontrolliert werden. Polizei leitete Strafverfahren gegen einen 16 Jahre alten Jugendlichen und einen 19-Jährigen ein.

Natendorf - Lenkrad verrissen - Totalschaden am Pkw

Am 18.11.18, gegen 16.490 Uhr, befuhr eine 40-Jährige mit ihrem Chevrolet einen Ortsverbindungsweg von Hohenbünstorf in Richtung Wessenstedt. Als ein Reh über die Fahrbahn lief, verriss die Chevrolet-Fahrerin das Lenkrad des Pkw. Der Pkw kam in Folge von der Fahrbahn ab, geriet in den Straßengraben, überschlug sich und kam schließlich auf der Fahrbahn, auf der Seite liegend zum Stillstand. Die 40-Jährige wurde leicht verletzt. An dem Pkw entstand Sachschaden von ca. 7.000 Euro bzw. Totalschaden.

Uelzen - Einbruch in Keller

Unbekannte Täter haben zwischen dem 18.11.18, 17.00 Uhr, und dem 19.11.18, 09.30 Uhr, einen Kellerraum in einem Mehrparteienhaus in der Straße Am Anger aufgebrochen. Aus dem Keller nahmen die Täter u.a. mehrere Konservendosen und einen Einkaufstrolli mit. Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel.: 0581/930215, entgegen.

