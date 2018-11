POL-LG: ++ mit Reh kollidiert - Kleinkraftradfahrer leicht verletzt ++ von der Fahrbahn abgekommen - schwer verletzt ++ GPS-Empfänger von Ackerschlepper gestohlen ++

2 weitere Medieninhalte

Lüneburg (ots) - Lüneburg

Lüneburg - Korrektur/ Ergänzung zum Verkehrsunfall L221 / B216

Wie bereits von hier berichtet, ist am Morgen des 15.11.18 ein 54 Jahre alter Hyundai-Fahrer mit seinem Pkw von der Fahrbahn abgekommen, als er von der L 221 auf die B 216 in Richtung Lüneburg fahren wollte. Entgegen des ursprünglichen Berichtes haben nicht Polizeibeamte, sondern eine Krankenschwester sowie ein weitere Ersthelfer haben den verunfallten 54-Jährigen an der Unfallstelle reanimiert, bis der Rettungsdienst vor Ort war. Der Hyundai-Fahrer wurde mit einem Rettungswagen in das Klinikum gebracht. Am Nachmittag des 15.11.18 verstarb der Hyundai-Fahrer im Krankenhaus.

Lüneburg/ Amelinghausen/ Reppenstedt/ Dahlenburg - Einbrecher unterwegs

Am 15.11.18, zwischen 13.00 und 19.10 Uhr, sind unbekannte Täter in ein Wohnhaus in der Straße Knoops Kamp eingebrochen. Die Täter brachen die Terrassentür auf, betraten mehrere Räume des Hauses und entwendeten Schmuck und eine Armbanduhr. In der Yorkstraße in Lüneburg hebelten Unbekannte am 15.11.18, zwischen 13.00 und 19.10 Uhr, ein Fenster einer Erdgeschosswohnung auf. Die Täter durchsuchten mehrere Räume und entwendeten u.a. Bargeld und Sparbücher. In Reppenstedt sind unbekannte Täter zwischen dem 15. und 16.11.18 in ein Wohnhaus in der Straße Auf den Röthen eingebrochen. Die Täter zerstörten eine Fensterscheibe und durchsuchten das Haus. Ob etwas entwendet wurde, steht noch nicht fest. Bei den Einbrüchen entstanden Schäden von mehreren tausend Euro. Ebenfalls am 15.11.18, gegen 14.50 Uhr, haben unbekannte Täter versucht in ein Wohnhaus im Ziegeleiweg in Dahlenburg einzubrechen. Die Täter versuchten die Terrassentür aufzubrechen, als sie von einer Bewohnerin des Hauses bei der Tat überrascht wurden. Die drei Unbekannten flüchteten mit einem grauen Pkw in unbekannte Richtung. Einer der Unbekannten wurde wie folgt beschrieben:

- schlank, - ca. 175 bis 185 cm groß, - gepflegte Erscheinung, - dunkle, kurze Haare mit Scheitel, - bekleidet u.a. mit einem hellen Pullover und einer blau-schwarzen Jacke.

Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel.: 04131/8306-1991 oder -2215, entgegen.

Lüneburg - ins Gesicht geschlagen

Ein 22 Jahre alter Lüneburger ist am Nachmittag des 15.11.18 von einem zwei Jahre älteren Mann derart ins Gesicht geschlagen worden, dass er eine blutende Verletzung erlitt. Der 22-Jährige hatte sich gerade bei einem Frisör in der Rote Straße befunden, als der 24-Jährige den Laden betrat und um ein Gespräch bat. Statt mit ihm zu sprechen, soll der 24-Jährige jedoch auf den 22-Jährigen eingeschlagen haben, als man sich in den hinteren Bereich zurück gezogen hatte. Der 24-Jährige verließ das Geschäft im Anschluss an die Tat. Im Zusammenhang mit der Körperverletzung steht zudem eine Bedrohung durch einen ehemals 22-Jährigen. Opfer und Tatverdächtige sind miteinander bekannt und es hat in der Vergangenheit bereits Meinungsverschiedenheiten gegeben. Die Polizei leitete Strafverfahren wegen Körperverletzung und Bedrohung ein.

Amelinghausen/ Oldendorf/Luhe - GPS-Empfänger von Ackerschlepper gestohlen

Zwischen dem 12. und 15.11.18 haben unbekannte Täter zwei GPS-Empfänger von einem Ackerschlepper abgebaut, der auf einem Landwirtschaftlichen Gehöft in Dehnsen abgestellt war. Weiterhin bauten die Täter die zugehörigen Monitore aus dem Ackerschlepper aus. Eine ähnliche Tat ereignete sich zwischen dem 10. und 15.11.18 in Marxen am Berge. Dort wurde von einem auf einem Gehöft abgestellten Traktor der Empfänger abgebaut. Es entstanden Schäden von mehr als 35.000 Euro bei den Taten. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Amelinghausen, Tel.: 04132/310, entgegen.

Vastorf - Kennzeichen gestohlen

Am 15.11.18, zwischen 11.30 und 17.00 Uhr, haben unbekannte Täter von einem Pkw, der in Rohstorf vor einem Wohnhaus abgestellt war, beide Kennzeichen LG - RW 300 abgebaut und entwendet. Hinweise nimmt die Polizei Barendorf, Tel.: 04137/7718, entgegen.

Lüneburg - Fahrrad gestohlen

Ein grün-schwarzes Mountainbike Serious Rockville haben unbekannte Täter am 15.11.18, zwischen 07.00 und 14.30 Uhr gestohlen. Das Fahrrad war in diesem Zeitraum auf dem Vorplatz des Bahnhofes angeschlossen. Es entstand ein Schaden von mehreren hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel.: 04131/8306-2215, entgegen.

Lüneburg - 7 Leichtverletzte nach Verkehrsunfällen

Am 15.11.18, gegen 14.40 Uhr, befuhren eine 80-jährige Opel-Fahrerin und ein 57-Jähriger mit einem Linienbus in dieser Reifenfolge die Bockelmannstraße von Lüneburg kommend in Richtung Adendorf. Als die Ampel an der Anschlussstelle Adendorf auf Gelb wechselte, bremste die Opel-Fahrerin ihren Pkw ab. Der 57-Jährige konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr auf den Pkw auf. Die 80-Jährige sowie 4 Fahrgäste im Bus im Alter von 15 bis 66 Jahren, wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Weiterhin entstanden Sachschäden in Höhe von ca. 9.000 Euro bei dem Unfall.

Nur fünf Minuten später, gegen 14.45 Uhr, kam es auf der Artlenburger Landstraße zu einem Zusammenstoß zwischen dem BMW eines 55-Jährigen und dem Audi einer 44 Jahre alten Fahrerin. Die Audi-Fahrerin hatte von der Bockelmannstraße kommend nach links auf die Umgehungsstraße in Richtung Soltau fahren wollen. Der BMW-Fahrer hatte die Artlenburger Landstraße aus Adendorf kommend in Richtung Lüneburg befahren und an der Einmündung das Rotlicht übersehen. In Folge kam es zum Zusammenstoß zwischen den Pkw. Beide Fahrer wurden jeweils leicht verletzt. Des weiteren entstanden Sachschäden in Höhe von ca. 24.000 Euro.

Thomasburg - von der Fahrbahn abgekommen - schwer verletzt

Ein 56-jähriger VW-Fahrer hat am 15.11.18, gegen 15.15 Uhr, die B216 in Richtung Dannenberg befahren. Auf gerader Strecke kam der 56-Jährige aus unbekannter Ursache mit seinem VW von der Fahrbahn ab. Der Pkw kollidierte mit zwei Bäumen bevor er im Seitenraum zum Stillstand kam. Der VW-Fahrer wurde bei dem Unfall schwer verletzt. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein Klinikum. Der Pkw hatte nach dem Unfall nur noch Schrottwert. Er wurde abgeschleppt. ++ Fotos können unter www.polizeipresse.de herunter geladen werden. ++

Lüneburg - Radfahrer stürzt durch Ölspur

Am 15.11.18, gegen 08.20 Uhr, befuhr ein 26-Jähriger mit seinem Daimler Sprinter die Konrad-Zuse-Allee, als auf Höhe der Johannes-Gutenberg-Straße der Ölschlauch platzte. Beim Räumen der Kreuzung fuhr ein 42 Jahre alter Radfahrer durch die Ölspur und stürzte. Bei dem Sturz verletzte sich der 42-Jährige leicht.

Lüneburg - "Kneipengänger" nehmen Stehtisch mit und beschädigen diesen - Eigentümer gesucht

Einen demolierten Stehtisch aus Metall konnte die Polizei in der Nacht zum 10.11.18 bei zwei 19 und 24 Jahre alten Kneipengängern aus Reinbek Hinter der Barowicker Mauer sicherstellen. Die beiden Männer hatten den Tisch vermutlich in der Lüneburger Innenstadt mitgehen lassen, ihn in der Folge demoliert und dann beschädigt zurückgelassen. Die Polizei ermittelt wegen Diebstahls und sucht nun den Eigentümer. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, bzw. -2329, entgegen.

++ Bild des demolierten Tisches unter www.polizeipresse.de ++

Lüchow-Dannenberg

Uelzen

Ebstorf - Pkw vs. Motorrad - leicht verletzt

Leichte Verletzungen erlitt ein 18 Jahre alter Fahrer eines Motorrads KTM in den Nachmittagsstunden des 15.11.18 in der Hauptstraße. Eine 75 Jahre alte Fahrerin eines Pkw VW Golf hatte gegen 16:50 Uhr beim Linksabbiegen in die Weinbergstraße den Motorradfahrer übersehen, so dass es zur Kollision kam. Es entstand ein Sachschaden von gut 5000 Euro.

Bad Bevensen - mit Reh kollidiert - Kleinkraftradfahrer leicht verletzt

Mit einem Reh kollidierte ein 16 Jahre alter Fahrer eines Kleinkraftrads in den Abendstunden des 15.11.18 auf der Landesstraße 254 zwischen Oetzendorf und Klein Hesebeck. Das Tier war ihm gegen 20:15 Uhr hinter einer Kurve vor sein Fahrzeug gelaufen, so dass der Jugendliche stürzte. Er wurde leicht verletzt ins Klinikum nach Uelzen gebracht.

Uelzen - Senior geschlagen - Täter gestellt

Einem 74 Jahre alten Passanten schlug ein 37-Jähriger in den Nachmittagsstunden des 15.11.18 gegen 16:30 Uhr in der Bahnhofstraße ins Gesicht. Der bereits polizeilich in Erscheinung getretene Täter flüchtete, konnte jedoch im Rahmen der Fahndung gestellt werden. Der Senior erlitt leichte Verletzungen. Den Täter erwartet ein Strafverfahren wegen Körperverletzung.

Wrestedt - Fahrrad gestohlen

Am 15.11.18, zwischen 16.15 und 18.00 Uhr, haben unbekannte Täter ein gelb-schwarzes Mountainbike "Hai-Bike" entwendet, welches im Bereich des Bahnhofs Stederdorf abgestellt war. Es entstand ein Schaden von mehreren hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei Wrestedt, Tel.: 05802/4467, entgegen.

Wieren - ... die Polizei kontrolliert die Geschwindigkeit

Die Geschwindigkeit kontrollierte die Polizei im Verlauf des 15.11.18 auf der Landesstraße 270. dabei waren in der dortigen 70 km/h-Zone insgesamt 25 Fahrer zu schnell unterwegs. Den Tagesschnellsten erwartet mit 146 km7h ein Fahrverbot.

