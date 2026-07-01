Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Kutenholz: Nächtlicher Überfall in Wohnhaus - Täter fesseln hochbetagten Bewohner

Stade (ots)

Am Mittwoch etwa in der Zeit von 00:45 Uhr bis 01:20 Uhr ereignete sich in der Straße "Im Lakum" ein schwerer Raub in einem Wohnhaus. Drei maskierte Männer weckten den hochbetagten Bewohner, fesselten ihn und befragten ihn nach Wertgegenständen im Haus. Einer der Täter bewachte den Hausbewohner, während die anderen beiden das Wohnhaus durchsuchten. Sie fanden einen Tresor und später auch den dazugehörigen Schlüssel. Bei einem anderen Wertbehältnis zwangen sie das Opfer, die Zahlenkombination preiszugeben. Die Täter waren zuvor mit Gewalt in das Wohnhaus eingedrungen. Bevor sie den Tatort verließen, versuchten sie durch die Entleerung eines Feuerlöschers, Spuren zu vernichten. Nach der Flucht der Täter gelang es dem Überfallenen, sich aus seiner Fesselung zu befreien und die Polizei zu verständigen. Er wurde vom Rettungsdienst untersucht, blieb jedoch körperlich unversehrt.

Die Täter werden von dem Opfer mit den unten aufgeführten Merkmalen beschrieben:

- etwa 175 bis 180 cm groß und dunkel gekleidet - alle Personen hatten ihr Gesicht maskiert - die Männer sprachen Deutsch mit einem mutmaßlich osteuropäischem Akzent - ein Mann wurde auf etwa 35 Jahre geschätzt, ein zweiter auf 40 bis 45 Jahre - ein Mann war von kräftiger Statur, die anderen beiden von normaler Statur.

Die Täter entwendeten unter anderem Bargeld und im Außenbereich eine Wildkamera. Nach Klärung der Lage übernahm die Tatortgruppe aus Stade die Aufnahme des Tatorts, die Beamten suchten und sicherten Spuren.

Wer Hinweise zu der Tat, zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen vor und nach der Tat geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei in Stade unter der Telefonnummer 04141/1020.

Anwohner werden zudem dringend aufgerufen, mögliche Videoaufnahmen aus der Tatnacht zu prüfen und sich bei entsprechenden Feststellungen mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

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