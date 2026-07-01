Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Nottensdorf: Öffentlichkeitsfahndung nach Tankstellenraub

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Stade (ots)

Am 06.03.2026 gegen 20:30 Uhr, eine halbe Stunde vor Schließung der Tankstelle, betrat ein augenscheinlich männlicher, maskierter, bislang unbekannter Täter zu Fuß und auf Socken den Verkaufsbereich einer Tankstelle an der Bundesstraße 73 in Nottensdorf. Dort traf der Täter auf eine weibliche Tankstellenmitarbeiterin, das Opfer dieser Tat. Unter Vorhalt eines Messers forderte er die Herausgabe von Bargeld. Das Opfer begab sich hinter den Kassentresen und übergab dem Täter Bargeld aus der Kasse. Dieser steckte das Geld in eine mitgeführte durchsichtige Plastiktüte. Anschließend entfernte er sich zu Fuß durch den Haupteingang in Richtung Horneburg vom Tankstellengelände. Das Opfer blieb unverletzt.

Ursprüngliche Pressemitteilung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/59461/6230788

Nachdem andere Ermittlungsansätze bislang nicht zur Identifizierung des Täters geführt haben, bittet der Zentrale Kriminaldienst der Polizei Stade nun im Rahmen einer Öffentlichkeitsfahndung um die Mithilfe der Bevölkerung. Dazu werden auf richterlichen Beschluss Fotos des Mannes veröffentlicht.

Der Täter konnte wie folgt beschrieben werden:

- männlich - ca. 180 cm - 20-30 Jahre - sprach Deutsch ohne Akzent - schwarze Maskierung, bei der Augen und Nase/Mund frei sind, mit hellem Emblem im Stirnbereich - Messer mit braunem/hölzern aussehendem Griff und silberner Klinge - mitgeführte, durchsichtige Tüte

Den Bildern ist zu entnehmen, dass der Täter bei dem Verbrechen ohne Handschuhe und nur auf Socken unterwegs war.

Wer Hinweise zu der abgebildeten Person oder sonst im Zusammenhang mit der Tat geben kann, meldet sich bitte unter 04141/1020 bei der Polizei in Stade.

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