Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Zeugen gesucht nach Fahrraddiebstahl auf dem Campingplatz in Pommern

Pommern (ots)

In der Nacht vom Sonntag 14.06.2026 auf Montag, den 15.06.2026 kam es auf dem Campingplatz in Pommern/Mosel zum Diebstahl von mehreren E-Bikes. Bislang unbekannte Täter entwendeten nach bisherigem Stand 4 E-Bikes. Bei einem weiteren E-Bike bauten die Täter das Vorderrad aus und nahmen dieses ebenfalls mit. Bei den Fahrrädern handelt es sich um 3 Mountain-Bikes und 1 Trekkingrad. Die Fahrräder waren zum Zeitpunkt der Tat mit Schlössern gesichert. Wurden in der besagten Nacht verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Campingplatzes beobachtet? Können Hinweise zum Verbleib der 4 E-Bikes oder des entwendeten Vorderrads gegeben werden?

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Cochem unter der Telefonnummer 02671/9840 entgegen.

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