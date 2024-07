Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Einbrecher in Horneburger Sporthalle

Stade (ots)

Bisher unbekannte Täter sind in der vergangenen Nacht gegen 03:45 h in Horneburg in der Hermannstraße in die dortige Sporthalle eingedrungen, nachdem zuvor ein Oberlicht gewaltsam geöffnet werden konnte.

So in das Gebäude gelangt, wurde offenbar dann von innen eine Notausgangstür geöffnet, um weitere Mittäter in die Sporthalle zu lassen.

Was außer einem Volleyball dann anschließend entwendet oder beschädigt wurde, wird zur Zeit noch geprüft.

Der angerichtete Schaden dürfte sich daher nach ersten Schätzungen zunächst auf über 100 Euro belaufen.

Zeugen, die verdächtige Personen beobachtet haben, die mit dem Einbruch in Verbindung stehen könnten oder die sonstige sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04163-828950 bei Horneburger Polizei zu melden.

