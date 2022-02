Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Über 350 Einsätze von Feuerwehr und Polizei durch Sturmtief Ylenia im Landkreis, Tageswohnungseinbrecher in Moorende, Unbekannte zerstechen Reifen von neun geparkten Autos in Stade

Stade (ots)

1. Über 350 Einsätze von Feuerwehr und Polizei durch Sturmtief Ylenia im Landkreis

Über 350 Einsätze durch das Sturmtief Ylenia hatten die Freiwilligen Feuerwehren im Landkreis Stade und die Polizeibeamtinnen und Beamten aus den verschiedenen Dienststellen seit gestern Abend 19:00 h abzuarbeiten. In den meisten Fällen ging es dabei um umgestürzte Bäume auf Straßen, Wege, Häuser und Autos, umgewehte Schilder und Baustelleneinrichtungen sowie teilweise abgedeckte Dächer.

In Buxtehude und bei Agathenburg stürzten Bäume auf die Oberleitungen der Bahn, so dass der komplette Bahnverkehr zwischen Neugraben und Stade seit ca. 07:00 h eingestellt werden musste.

Bei einem Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 73 zwischen Neukloster und Buxtehude wurden zwei 72 und 73-jährige Autoinsassen durch Glück nur leicht verletzt, als ein Baum quer über die Fahrbahn auf ihr Auto stürzte. Beide wurden nach der Erstversorgung durch den Rettungsdienst in die Elbekliniken nach Buxtehude und Stade eingeliefert. Bei vier weiteren Unfällen sind Autofahrerinnen oder Autofahrer gegen herabfallende Äste oder Bäume gefahren oder wurden durch den starken Sturm von der Fahrbahn gedrängt.

Es kam zu erheblichen Verkehrsbehinderungen im morgendlichen Berufs- und Individualverkehr durch die umgestürzten Bäume.

2. Tageswohnungseinbrecher in Moorende

Am gestrigen Mittwoch, den 16.02. zwischen 16:00 h und 20:30 h sind bisher unbekannte Tageswohnungseinbrecher in Jork-Moorende nach dem Aufhebelen von zwei Türen in das Innere eines dortigen Einfamilienhauses eingestiegen und haben bei der anschließenden Durchsuchung Silberbesteck und eine Geldbörse mit Scheckkarten und einer geringen Menge Bargeld entwendet.

Der angerichtete Schaden dürfte sich auf mehrere hundert Euro belaufen.

Hinweise bitte an die Polizeistation Jork unter der Rufnummer 04162-913830.

3. Unbekannte zerstechen Reifen von neun geparkten Autos in Stade

Bisher unbekannte Täter haben in der vergangenen Nacht in Stade in der Bremervörder Straße und in der Bergstraße an neun dort an der Straße oder auf dem Gelände eines Autohauses abgestellten Fahrzeuge teilweise bis zu allen vier Reifen zerstochen. Der angerichtete Schaden dürfte sich dabei auf über 1.000 Euro belaufen.

Zeugen, die verdächtige Personen beobachtet haben oder die sonstige Hinweise zu den Sachbeschädigungen geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04141-10215 bei der Stader Polizei zu melden.

