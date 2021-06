Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Einbrecher in Buxtehude vorläufig festgenommen

Stade (ots)

Am Montagabend, gegen 23:00 Uhr, wurde der Polizei Buxtehude ein Einbruch in eine Wohnung in der "Sagekuhle" gemeldet.

Der zunächst unbekannte Täter kletterte auf den Balkon der im Hochparterre gelegenen Wohnung und verschaffte sich hier durch gewaltsames Aufhebeln der Balkontür Zutritt zu der Wohnung. Hier durchsuchte er die Wohnung nach Diebesgut, entwendete diverse Elektronikgeräte und flüchtete zunächst unerkannt.

Während der Tatortaufnahme durch die Tatortgruppe der Polizeiinspektion Stade erschien dann der 26-järhige ehemalige Lebensgefährte der Geschädigten am Tatort und verhielt sich aggressiv gegenüber den Beamten.

Zuvor wählte er bereits den Polizeinotruf und gestand hier den Einbruch.

Der 26-Jährige wurde noch vor Ort vorläufig festgenommen und dem Polizeigewahrsam des Polizeikommissariats Buxtehude zugeführt.

Hier musste er sich am heutigen Tage ersten Vernehmungen und einer erkennungsdienstlichen Behandlung unterziehen.

Aufgrund fehlender Haftgründe wurde der 26-Jährige nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder aus dem Polizeigewahrsam entlassen. Hintergrund der Tat dürften bereits länger andauernde Beziehungsstreitigkeiten gewesen sein.

Original-Content von: Polizeiinspektion Stade, übermittelt durch news aktuell