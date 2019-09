Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Dieseldiebe in Dornbusch, Einbrecher in Jork

Stade (ots)

1. Dieseldiebe in Dornbusch

In Dornbusch in der Dornbuscher Straße haben bisher unbekannte Diebe in der Nacht von Montag auf Dienstag zwischen 01:00 h und 06:00 h die Tankdeckel von zwei dort geparkten LKW geöffnet und anschließend daraus ca. 150 Liter Diesel abgezapft und mitgenommen.

Die Ermittler der Polizeistation Drochtersen gehen davon aus, dass der oder die Täter mit einem passenden Fahrzeug in der Nähe des Tatortes gewesen sein müssen, um den Kraftstoff abtransportieren zu können.

Der angerichtete Schaden wird auf ca. 200 Euro geschätzt.

Hinweise auf den oder die Diebe oder verdächtige Fahrzeuge bitte an die Polizeistation Drochtersen unter 04143-911880.

2. Einbrecher in Jork

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag gegen 01:30 h ist ein bisher unbekannter Einbrecher in Jork-Groß Hove nach dem Aufhebeln einer hinteren Eingangstür in das Innere eines dortigen Einfamilienhauses eingedrungen und hat u. a. das Schlafzimmer durchsucht in dem die Bewohnerin schlief.

Von der aufwachenden Geschädigten überrascht entfernte sich der Täter anschließend und flüchtete in unbekannte Richtung.

Ob und was er bei dem Einbruch erbeuten konnte, steht zur Zeit noch nicht genau fest. Es wird deshalb zunächst von einem Schaden in Höhe von mehrere hundert Euro ausgegangen.

Hinweise bitte an die Polizeistation Jork unter der Rufnummer 04162-912970.

