POL-STD: Einbrecher in Stader Einfamilienhaus, Geschwindigkeitsmessungen der Polizei in Horneburg, Jork und Drochtersen - 37 Raser erwischt

1. Einbrecher in Stader Einfamilienhaus

Unbekannte Tageswohnungseinbrecher sind am gestrigen Donnerstag zwischen 06:50 h und 17:00 h in Stade am Timm-Kröger-Platz nach dem Aufhebeln eines Fensters in das Innere eines Einfamilienhauses eingestiegen und haben die Räume durchwühlt. Was dabei erbeutete werden konnte, steht zur Zeit noch nicht fest. Der Schaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt.

Hinweise bitte unter 04161-647115 an die Polizeiinspektion Stade.

2. Geschwindigkeitsmessungen der Polizei in Horneburg, Jork und Drochtersen - 37 Raser erwischt

Die Beamten der Verfügungseinheit der Polizeiinspektion Stade haben in den vergangenen Tagen Geschwindigkeitskontrollen im Landkreis durchgeführt. Dabei wurden fast 2.500 Fahrzeuge gemessen und 37 Raser erwischt, die deutlich zu schnell unterwegs waren. In Horneburg fand die Kontrolle auf der Landesstraße 123 zwischen Horneburg und Issendorf statt (im Bereich des tödlichen Unfalls aus der letzten Woche). Hier wurden 6 von 406 gemessenen Autofahrerinnen und Autofahrern mit überhöhter Geschwindigkeit erwischt. In Jork, Hinterbrack auf der Kreisstraße 39 waren es 30 von 1658 überprüften Fahrzeugen und in Drochtersen in der Barnkruger Straße 1 von 378 durchfahrenden Autos. Der Spitzenreiter wurde mit 80 statt der erlaubten 50 km/h geblitzt.

Die 37 Raser müssen nun mit einem Verwarnungs- oder Bußgeld sowie möglicherweise mit Punkten in Flensburg rechnen.

Die Geschwindigkeitskontrollen von Polizei und Landkreis zur Verbesserung der Verkehrssicherheit und der damit verbundenen Senkung der Unfallzahlen mit verletzten oder sogar getöteten Verkehrsteilnehmern werden fortgesetzt.

