POL-STD: Polizei Drochtersen sucht unbekannten Autofahrer, Einbrecher in Cafe an der Elbe in Jork, Hauswirtschaftsraum und Garage in Stade ausgebrannt - Wohnhaus kann durch Feuerwehr geschützt werden

1. Polizei Drochtersen sucht unbekannten Autofahrer

Am Ostersonntagabend gegen 21:40 h kam es in Drochtersen auf der Ritscher Straße zu einem Unfall, für den die Polizei Drochtersen nun den Verursacher sucht, da sich dieser von der Unfallstelle entfernt hat, ohne sich um die Schadenregulierung zu kümmern bzw. seine Personalien zu hinterlassen.

Ein bisher unbekannter Autofahrer war zu der Zeit auf der Landesstraße 111 in Richtung Drochtersen unterwegs und überholte am Ortsausgang Ritsch einen vor ihm fahrenden PKW. Hierbei kam er nach links von der Fahrbahn ab und geriet in den angrenzenden Grünstreifen bzw. eine dortige Zufahrt.

Auf dem an der Seite verlaufenden Radweg kam ein 14-jähriger Radfahrer entgegen, der dem Auto ausweichen musste. Der Jugendliche kam dabei zu Sturz und verletzte sich. Der Unfallverursacher fuhr einfach weiter.

Die Beamten der Drochtersener Polizei suchen nun Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder die Angaben zu dem Verursacher machen können.

Diese werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04143-911880 zu melden.

2. Einbrecher in Cafe an der Elbe in Jork

Unbekannte Einbrecher sind in der Nacht von Ostermontag auf Dienstag zwischen 19:00 h und 05:10 h auf das Gelände eines Cafes in Jork-Neuenschleuse in der Yachthafenstraße gelangt und hatten dort gewaltsam mehrere Türen geöffnet.

Nach dem Eindringen in die Räumlichkeiten und dem Durchsuchen von Schränken und Behältern hatten der oder die Täter dann noch den Stecker des Gefrierschrankes herausgezogen und die Tür geöffnet, so dass die darin befindliche Ware abtaute und verdorben wurde.

Ob die Einbrecher zusätzlich auch noch Diebesgut mitgehen ließen, ist derzeit noch unbekannte. Der angerichtete Schaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt.

Hinweise bitte an die Polizeistation Jork unter der Rufnummer 04162-912970.

3. Hauswirtschaftsraum und Garage in Stade ausgebrannt - Wohnhaus kann durch Feuerwehr geschützt werden

Am Ostermontag wurde der Feuerwehr und der Polizei der Brand in einer Garage im Helmster Stieg in Stade gemeldet.

Als die ersten der insgesamt ca. 50 eingesetzten Feuerwehrleute aus dem in der Nähe befindlichen Gerätehaus des 2. Zuges der Ortswehr Stade kurze Zeit später am Brandort eintrafen, brannte die Garage und ein angebauter Hauswirtschaftsraum bereits in voller Ausdehnung. Zur Unterstützung wurde auch der 1. Zug der Stader Feuerwehr alarmiert und eingesetzt.

Durch den schnellen Löscheinsatz konnte der Brand dann kurze Zeit später gelöscht werden, bevor er sich weiter auf das angrenzende Einfamilienhaus ausbreiten konnte. Nur Teile des Daches wurden in Mitleidenschaft gezogen und mussten vorsichtshalber durch die Feuerwehr geöffnet werden, um alle Glutnester ablöschen zu können.

Personen wurden bei dem Feuer nicht verletz, der vorsorglich eingesetzte Rettungsdienst brauchte nicht eingreifen.

Der durch den Brand angerichtete Schaden dürfte sich nach ersten Schätzungen von Polizei und Feuerwehr auf ca. 75.000 Euro belaufen.

Polizeibeamte und Tatortermittler aus Stade nahmen noch am Brandort die ersten Ermittlungen zur Brandursache auf, genaue Ergebnisse werden aber erst nach dem Abschluss der Untersuchungen der Brandexperten der Polizeiinspektion Stade erwartet, die in den kommenden Tagen anlaufen werden.

Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben, die mit dem Brandausbruch in Verbindung stehen könnten, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04141-102215 bei der Stader Polizei zu melden.

Fotos in der digitalen Pressemappe der Polizeiinspektion Stade.

