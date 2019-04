POL-STD: Serie von acht Autoaufbrüchen in Stade - ein Täter auf frischer Tat festgenommen, Osterfeuer im Landkreis überwiegend friedlich verlaufen, Reetdachhaus in Dornbuschermoor von Feuer zerstört

Polizeiinspektion Stade

Serie von acht Autoaufbrüchen in Stade - ein Täter auf frischer Tat festgenommen, Osterfeuer im Landkreis überwiegend friedlich verlaufen, Reetdachhaus in Dornbuschermoor von Feuer zerstört

Stade

1. Serie von acht Autoaufbrüchen in Stade - ein Täter auf frischer Tat von couragierten Zeugen gestellt und von der Polizei festgenommen

Zwischen Donnerstagabend und Sonntagabend ist es in Stade zu mindestens acht Autoaufbrüchen gekommen. Zunächst unbekannte Täter haben dazu jeweils die Seitenscheiben der abgestellten Fahrzeuge eingeschlagen und dann aus dem Inneren Geldbörsen, Sonnenbrillen, Navigationsgeräte, Handys, Angelzubehör und diverse Papiere entwendet. Die Tatorte lagen dabei im Sprehenweg, Hahler Weg, Lünenweg, in der Graft-Thietmar-Straße, in der Langobardenstraße, der Wallstraße und der Hansestraße.

Am Ostersonntagabend konnten dann ein der Polizei aus anderen Verfahren gut bekannter 34-jähriger Stader von aufmerksamen couragierten Zeugen bei einem Autoaufbruch in der Hansestraße auf frischer Tat verfolgt und gestellt werden. Die sofort hinzugerufenen Beamten der Stader Wache nahmen den Mann vorläufig fest und lieferten ihn in den Stader Polizeigewahrsam ein.

Er musste sich erkennungsdienstlichen Maßnahmen und ersten Vernehmungen unterziehen. Am Sonntagmittag wurde er dann wegen fehlender Haftgründe wieder auf freien Fuß gesetzt.

Die Ermittlungen gegen ihn auf wegen evtl. weiterer Taten werden fortgesetzt. Ob und für wie viele der acht Autoaufbrüche er verantwortlich gemacht werden kann, müssen die weiteren Recherchen noch ergeben. Der angerichtete Sachschaden bei den acht Taten wird auf ca. 5.000 Euro geschätzt.

Zeugen, die verdächtige sachdienliche Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04141-102215 bei der Stader Polizei zu melden.

2. Osterfeuer im Landkreis überwiegend friedlich verlaufen - Polizeieinsätze in Deinste und Sauensiek

Die Osterfeuer, die im Landkreis Stade veranstaltet wurden, sind aus polizeilicher Sicht überwiegend friedlich verlaufen.

Die Beamten mussten nur in der Nacht von Samstag auf Sonntag zwischen 00:15 h und 04:5 h mehrere Male nach Deinste, weil es dort zu Anzeigen nach mehreren Körperverletzungen unter den jungen Gästen gekommen war. Für einen Mann, der am Ende das Veranstaltungsgelände nicht verlassen wollte wurde ein Platzverweis durch die Polizei ausgesprochen.

In der Nacht von Sonntag auf Montag musste dann in Sauensiek noch ein 18-jähriger Besucher von den Beamten vorübergehend in Gewahrsam genommen werden, weil auch er gegen 03:30 h am Ende der Veranstaltung nicht dem gegen ihn ausgesprochenen Platzverweis Folge leisten wollte.

3. Reetdachhaus in Dornbuschermoor von Feuer zerstört

In der Nacht von Ostersonntag auf Ostermontag wurde der Polizei und der Feuerwehr gegen kurz vor Mitternacht der Brand eines derzeit unbewohnten Einfamilienhauses in Dornbuschermoor gemeldet. Aufmerksame Nachbarn hatten das Feuer entdeckt, umgehend die Eigentümer informiert und den Notruf ausgelöst.

Als die ersten Einsatzkräfte der Feuerwehren aus Drochtersen, Dornbusch und Hüll an der Brandstelle eintrafen, stand der Dachstuhl der zur Zeit in Renovierung befindlichen Hauses bereits in Vollbrand. Trotz des schnell eingeleiteten Löscheinsatzes konnten die 60 Feuerwehrleute nicht verhindern, dass das Gebäude durch das Feuer vollständig zerstört wurde.

Der Gesamtschaden dürfte sich nach ersten Schätzungen auf ca. 100.000 Euro belaufen.

Verletzt wurde bei dem Feuer niemand, der vorsorglich eingesetzte Rettungsdienst brauchte nicht eingreifen. Die Kreisstraße 12 musste während der Löscharbeiten zeitweise mit Hilfe der Feuerwehr gesperrt werden, der Verkehr wurde umgeleitet. Zu größeren Behinderungen kam es dabei nicht.

Wie das Feuer in dem Haus ausbrechen konnte, ist derzeit noch unklar. Tatortermittler aus Stade und Beamte der Stader Polizeiwache haben noch vor Ort die ersten Ermittlungen aufgenommen. Genaue Ergebnisse werden aber erst nach den Recherchen der Brandexperten der Polizeiinspektion Stade erwartet, die in den kommenden Tagen anlaufen werden.

Zeugen, die Hinweise zur Brandursache geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04141-102215 bei der Stader Polizei zu melden.

