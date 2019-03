Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Radfahrerin von Auto erfasst

Borken (ots)

Leichte Verletzungen hat eine elfjährige Radfahrerin am Montag bei einem Unfall in Borken erlitten. Das Kind war gegen 14.25 Uhr an der in Fahrtrichtung linken Seite der Straße Neutor unterwegs, als eine 54-jährige Borkenerin mit ihrem Wagen von der Wallstraße in die Straße Neutor einfahren wollte. Im Bereich der Einmündung erfasste sie die Radfahrerin. Sie kam mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus.

