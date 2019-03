Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Legden - Rollender Lkw klemmt Fahrer ein

Legden (ots)

Schwere Verletzungen hat ein Lkw-Fahrer am Montag bei einem Unfall in Legden erlitten. Der 50-jährige Stadtlohner war gegen 16.00 Uhr auf der Straße Zur Dinkel aus Richtung Industriestraße kommend unterwegs, als er mit seinem Fahrzeug an einer Engstelle dem Wagen eines 41-Jährigen Ahausers gegenüberstand. Die beiden Fahrer konnten sich nicht darauf verständigen, wie sie gegenseitig eine Weiterfahrt ermöglichen wollten. Als der 50-Jährige aus seinem Lkw ausstieg, setzte sich das nach ersten Erkenntnissen ungesicherte Fahrzeug in Bewegung und klemmte ihn zwischen den beiden Autos ein. Der Stadtlohner setzte sofort zurück, um den 50-Jährigen aus dieser Lage zu befreien. Ein Rettungswagen brachte den Schwerverletzten in ein Krankenhaus. Der entstandene Sachschaden liegt circa bei 700 Euro.

