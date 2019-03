Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück - Nachbarn verscheuchen Einbrecher

Osnabrück (ots)

Heimkehrende Nachbarn verscheuchten am Mittwochabend gegen 19.10 Uhr in der Blücherstraße/ Schinkel einen Einbrecher, der offensichtlich in eine Doppelhaushälfte einbrechen wollte. Der unbekannte Täter, - hager, dunkel gekleidet -, war im Begriff, eine Tür des Wohngebäudes aufzuhebeln, als Nachbarn vom Einkauf zurückkehrten und ihn offensichtlich bei der Tat störten. Der hagere Mann flüchtete ohne Beute in Richtung der angrenzenden Gärten. Wer den Unbekannten zur Tatzeit (19.10h-19.16h) im Bereich der Blücherstraße gesehen hat, sollte sich mit der Osnabrücker Polizei in Verbindung setzen (Tel.: 0541 327 2115 oder 0541 327 3203).

