Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Einbrecher in Buxtehuder MC-Donalds-Filiale, Mitglieder von Ladendiebbande in Buxtehude vorläufig festgenommen

Stade (ots)

1. Einbrecher in Buxtehuder MC-Donalds-Filiale

In der vergangenen Nacht gegen 04:00 h sind bisher unbekannte Einbrecher in Buxtehude in der Straße "Lüneburger Schanze" nach dem Aufhebeln eines Fensters in das Innere der dortigen MC-Donalds-Filiale eingestiegen.

Im Inneren wurde dann versucht eine Wand mit einem Winkelschleifer aufzuflexen.

Ob die Täter dann bei der Tat gestört wurden oder warum sie mittendring aufgehört haben, steht zur Zeit noch nicht fest. Sie flüchteten dann ohne Beute aus dem Tatort in bisher unbekannte Richtung.

Eine sofort eingeleitete Fahndung mit mehreren Streifenwagen blieb bisher ohne Erfolg.

Der angerichtete Schaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder die sonstige sachdienliche Hinweise zu dem Fall geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04161-647115 beim Buxtehuder Polizeikommissariat zu melden.

2. Mitglieder von Ladendiebbande in Buxtehude vorläufig festgenommen

Am gestrigen späten Nachmittag gegen 17:30 h kam es in der Buxtehuder Marktkauf-Filiale in der Bahnhofstraße zu einem Ladendiebstahl durch eine Gruppe von mehreren Tätern.

Ca. sechs bis sieben zunächst unbekannte männliche Täter hielten sich dazu ca. 90 Minuten im Verkaufsbereich des "Marktkauf" Ladengeschäfts auf. Zunächst legen die Täter diverse Spirituosen im Wert von mehreren 100 EUR in mitgeführte Einkaufskörbe.

Anschließend begaben diese sich in Bereiche des Geschäfts, in denen die Videoüberwachung nur eingeschränkt aufzeichnet und deponierten die Spirituosen in mitgebrachten Taschen und Rucksäcken. Bei den Handlungen wurde die Personengruppe vom Ladendetektiv und Mitarbeitern des Sicherheitsdienstes beobachtet.

Die Tätergruppe versucht den Kassenbereich unter Bezahlung eines geringwertigen Artikels zu passieren und wurde anschließend vom Ladendetektiv, sowie dem Sicherheitsdienst gestellt.

Zwei bis drei Personen der Gruppe konnten sich durch Flucht entziehen. Vier Männer konnten aber bis zum Eintreffen der zwischenzeitlich informierten Polizei festgehalten werden.

Bei den Männern handelt es sich um georgische Staatsbürger im Alter von 23, 27, 28 und 35 Jahren mit diversen Erkenntnissen im Bereich der Eigentumskriminalität, die zum Teil keinen festen Wohnsitz in Deutschland haben bzw. aus Hamburg kommen.

Die Beschuldigten wurden zunächst vorläufig festgenommen und in den Buxtehuder Polizeigewahrsam eingeliefert.

Die Ermittlungen gegen die Männer dauern derzeit noch weiter an.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Stade

Pressestelle

Rainer Bohmbach

Telefon: 04141/102-104

E-Mail: rainer.bohmbach@polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Stade, übermittelt durch news aktuell