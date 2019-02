Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Unbekannte brechen in Harsefelder Büroräume ein, Zwei Autos am Harsefelder Bahnhof aufgebrochen

Stade (ots)

1. Unbekannte brechen in Harsefelder Büroräume ein

Bisher unbekannte Täter sind in der Zeit von Samstagmittag, 12:00 h bis Sonntagmorgen, 07:30 h in Harsefeld in der Weißenfelder Straße in ein dortiges Bürogebäude eingedrungen und haben eine Innentür aufgehebelt.

So in die dahinterliegenden Büroräume gelangt, konnte bei der anschließenden Durchsuchung nach bisherigen Erkenntnissen mindestens eine schwarze Ledertasche erbeutet werden.

Der angerichtete Schaden wird auf mindestens mehrere hundert Euro geschätzt.

2. Zwei Autos am Harsefelder Bahnhof aufgebrochen

Unbekannte Autoknacker haben in der Nacht von Samstag auf Sonntag am Harsefelder Bahnhof zwei dort geparkte Autos aufgebrochen.

Bei dem Renault Megane und dem Mercedes der E-Klasse wurden jeweils eine Seitenscheibe eingeschlagen und anschließend das Fahrzeuginnere durchsucht.

Ohne aber scheinbar etwas Brauchbares zu finden, zogen der oder die Täter anschließend wieder ab. Der angerichtete Schaden dürfte sich auf jeweils mehrere hundert Euro beziffern lassen.

Hinweise in allen hier aufgeführten Fällen bitte an die Polizeistation Harsefeld unter der Rufnummer 04164-909590.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Stade

Pressestelle

Rainer Bohmbach

Telefon: 04141/102-104

E-Mail: rainer.bohmbach@polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Stade, übermittelt durch news aktuell