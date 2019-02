POL-STD: Unbekannte entwenden Baggerlöffel von Stader Baustelle, Baumaterial von Harsefelder Baustelle entwendet, Einbrecher in Stader Krankenhausbüro, Golf in Horneburg entwendet

Polizeiinspektion Stade

1. Unbekannte entwenden Baggerlöffel von Stader Baustelle

Unbekannte Diebe haben zwischen Freitag, 14:00 h und heute Morgen, 07:00 h in Stade in der Johann-Rathe-Köser-Straße von einer dortigen Kabelverlegebaustelle einen im Seitenraum abgelegten Tiefenlöffel für einen Minibagger trotz Sicherung aufgeladen und entwendet.

Der Baggerlöffel hat einen Wert von ca. 300 Euro.

Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Stade unter 04141-102215.

2. Baumaterial von Harsefelder Baustelle entwendet

Ebenfalls bisher unbekannte Täter haben am Wochenende zwischen Freitag, 16:00 h und heute Morgen, 07:00 das Gelände einer Baustelle im Neubaugebiet Sandbrook/Hartriegelweg in Harsefeld betreten und dann dort 20 neuwertige Drehstützen, 10 Kanthölzer sowie 25 Kerndämmplatten auf Rolle aufgeladen und mitgenommen.

Zum Abtransport des Diebesgutes müssen der oder die Täter mit einem passenden Transportfahrzeug oder Anhänger am Tatort gewesen sein.

Der angerichtete Gesamtschaden wird auf ca. 1.500 Euro geschätzt.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen im Zusammenhang mit dem Diebstahl gemacht haben oder die sonstige Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04164-909590 bei der Harsefelder Polizei zu melden.

3. Einbrecher in Stader Krankenhausbüro

Unbekannte Einbrecher sind zwischen Freitag, 16:30 h und Montagmorgen, 07:20 h in Stade in der Bremervörder Straße in das Verwaltungsgebäude des dortigen Elbeklinikums eingestiegen und haben eine Innentür aufgebrochen.

Bei der Durchsuchung der dahinterliegenden Büroräume konnte dann aber nur einer geringe Menge Bargeld aus einer Geldbörse entwendet werden.

Der angerichtete Schaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt.

Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Stade unter der Rufnummer 04141-102215.

4. Golf in Horneburg entwendet

Unbekannte Autodiebe haben am gestrigen Sonntag, den 24.02. zwischen 11:00 h und 23:45 h in Horneburg im Grünen Weg auf dem dortigen P&R-Parkplatz einen dort abgestellten blauen VW-Golf IV geknackt und anschließend entwendet.

Der Golf hat das Kennzeichen STD-RW 678und stellt einen Wert von ca. 1.500 Euro dar.

Hinweise auf den oder die Autodiebe und den Verbleib des Fahrzeuges bitte an die Polizeistation Horneburg unter 04163-826490.

