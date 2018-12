POL-GE: Schlägerei nach Fahrradsturz

Gelsenkirchen (ots) - Am Sonntag, den 9.12.2018, sind gegen 17 Uhr auf der Schloßstraße in Horst ein 55-jähriger Fußgänger und ein gleichaltriger Bottroper, der auf einem Fahrrad fuhr, zusammengestoßen. Der Radfahrer stürzte bei dieser Kollision. Als der Fußgänger ihm aufhelfen wollte, schlug der Radfahrer unvermittelt zu und es kam zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Schließlich entwendete der Radfahrer dem Fußgänger ein Mobiltelefon und flüchtete mit seinem Rad in unbekannte Richtung. Polizeibeamte konnten ihn später auf Essener Stadtgebiet vorläufig in Gewahrsam nehmen. Ein erster, freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,5 Promille. Des Weiteren stellten die Beamten bei dem Beschuldigten ein Tütchen mit Betäubungsmitteln sicher.

