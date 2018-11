POL-STD: Drei Autoinsassen bei Unfall im Alten Land zum Teil schwer verletzt

4 weitere Medieninhalte

Stade (ots) - Am heutigen späten Nachmittag kam es im Alten Land in Hollern-Twielenfleth in der Straße Siebenhöfen zu einem Verkehrsunfall, bei dem drei Autoinsassen zum Teil schwere Verletzungen erlitten.

Eine 81-jährige Fahrerin eines VW-Polo aus Jork war zu der Zeit mit ihrem Auto aus Richtung Stade kommend in Richtung Steinkirchen unterwegs und dann aus bisher ungeklärter Ursache nach links auf die Gegenfahrbahn geraten.

Dort kam ihr zur der Zeit ein 29-jähriger Fahrer eines Audi aus Hollern-Twielenfleth entgegen. Trotz des Versuches noch auszuweichen, konnte er einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern und beide Fahrzeuge prallten frontal zusammen.

Die 81-Jährige wurde in ihrem Auto eingeschlossen und musste von der ca. 30 angerückten Feuerwehrleuten der Ortswehr Hollern-Twielenfleth befreit werden. Sie wurde nach der Erstversorgung durch den Stader Notarzt vom Rettungsdienst mit schweren Verletzungen ins Stader Elbeklinikum eingeliefert.

Der 21-jährige Audifahrer erlitt leichte Verletzungen und wurde zusammen mit seiner 10-Monate alten Tochter, die mit im Auto gesessen hatte und die ebenfalls leichte Verletzungen davontrug, vom der Besatzung zweier Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Insgesamt waren vier Rettungswagen und das Notarzteinsatzfahrzeug aus Stade im Einsatz.

Beide Fahrzeuge wurden bei dem Unfall schwer beschädigt, der Gesamtschaden wird auf ca. 20.000 Euro geschätzt.

Die Ortsdurchfahrt musste für die Zeit der Rettungs- und Bergungsmaßnahmen sowie die Unfallaufnahme für ca. zwei Stunden teilweise voll gesperrt werden. Der Verkehr wurde örtlich mit Hilfe der Feuerwehr umgeleitet. Es kam dabei zu leichten Behinderungen im Feierabendverkehr.

Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten sich unter der Rufnummer 04142-811980 oder beim Polizeikommissariat Buxtehude unter 04161-647115 zu melden.

Fotos in der digitalen Pressemappe der Polizeiinspektion Stade.

