POL-STD: Unbekannte bauen Katalysatoren aus 15 Gebrauchtwagen aus, Einbrecher in Stade, Fünf Verkehrsteilnehmer verursachen am Wochenende Unfälle unter Alkoholeinfluss

Stade (ots) - 1. Unbekannte bauen Katalysatoren aus 15 Gebrauchtwagen aus

Unbekannte Täter sind in der Zeit zwischen Sonntag, den 21.10. und Samstag, den 10.11., 14:00 h unbemerkt auf das Gelände eines Autohandels an der Bundesstraße 73 in Buxtehude-Ovelgönne gelangt und haben dort an mindestens 15 zum Verkauf stehenden Gebrauchtwagen die Katalysatoren unter den Fahrzeugen herausgetrennt und mitgenommen. Der angerichtete Schaden wird auf ca. 15.000 Euro geschätzt.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen im Zusammenhang mit den Taten gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04161-647115 beim Buxtehuder Polizeikommissariat zu melden.

2. Einbrecher in Stade

Mindestens drei bisher unbekannte Einbrecher sind am Wochenende zwischen Samstag, 19:00 h und heute Morgen 07:45 h in Stade auf dem Hof Perleberg an ein dortiges Einfamilienhaus gelangt und haben eine Scheibe eines Fensters eingeworfen. So in das Innere eingestiegen wurde das ganze Objekt durchsucht. Was dabei allerdings erbeutet werden konnte, steht zur Zeit noch nicht genau fest, es wird deshalb zunächst von einem Sachschaden in Höhe von mindestens mehreren hundert Euro ausgegangen.

Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Stade unter 04141-102215.

3. Fünf Verkehrsteilnehmer verursachen am Wochenende Unfälle unter Alkoholeinfluss

Am Freitag gegen 19:20 h ist ein 27-jähriger Autofahrer in Stade auf der B 73 in Höhe des Haddorfer Grenzweges auf einen vor ihm fahrenden Wagen aufgefahren. Der Fahrer hatte dabei ca. 0,7 Promille Atemalkohol.

Gegen 20:10 h kam ein 32-jähriger Autofahrer in Stade auf der Landesstraße 124 in Fahrtrichtung Harsefeld bei km 4,0 alleinbeteiligt von der Fahrbahn ab und blieb nach dem Überschlag auf einem angrenzenden Feld stehen. Er wurde bei dem Unfall schwer verletzt und ins Krankenhaus eingeliefert. Bei ihm wurden ebenfalls über 0,7 Promille Atemalkohol festgestellt.

In Buxtehude in der Giselbertstraße missachtete gegen 21:15 h ein 51-jähriger Autofahrer beim Abbiegen die Vorfahrt eines anderen Autos. Bei dem Zusammenstoß werden eine 20-jährige und ein 21jähriger Insasse des entgegenkommenden Fahrzeuges leicht verletzt. Bei dem Verursacher wird zunächst vor Ort ein Atemalkohol von fast 1 Promille gemessen.

Am Samstag gegen 12:15 h kam in Buxtehude im Auffahrtsbereich zur B 73 ein 37-jähriger Autofahrer über die Mittellinie in den Gegenverkehr und prallte mit einem entgegenkommenden Auto zusammen. Hier wurde zum Glück niemand verletzt, bei dem Fahrer jedoch ein Atemalkohol von über 1,1 Promille festgestellt.

Zu guter Letzt kam am Samstagabend gegen 21:00 h ein 49-jähriger Radfahrer in Fredenbeck in der Straße "Im kleinen Holze" vermutlich wegen Alkohol am Lenker zu Sturz und verletzte sich dabei leicht. Bei ihm wurde ein Atemalkohol von fast 1,7 Promille gemessen.

Die Betroffenen müssen nun mit einer Strafanzeige wegen Trunkenheit im Verkehr oder einer entsprechenden Ordnungswidrigkeitenanzeige rechnen. Neben einem passenden Bußgeld kann dafür zusätzlich auch noch ein Fahrverbot bzw. der Führerscheinentzug durch ein Gericht bzw. den Landkreis Stade angeordnet werden.

