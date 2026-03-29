Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: 1. Soltau, Sachbeschädigung an Haustüren; 2. Walsrode, Trunkenheitsfahrt; 3. Soltau/A7, Unfall unter Alkoholeinfluss

Polizeiinspektion Heidekreis (ots)

1. Soltau, Sachbeschädigungen an Haustüren

Am Freitagabend kam es in Soltau durch unbekannte Täter zu drei Sachbeschädigungen an Haustüren. Betroffen waren Wohnhäuser in der Goethestraße, der Kleiststraße sowie im Von-der-Wense-Weg. In allen Fällen wurde jeweils der Glaseinsatz der Haustüren beschädigt. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Soltau unter 05191-93800 zu melden.

2. Walsrode, Trunkenheitsfahrt

Am Samstagvormittag kontrollierten Polizeibeamte in der Danziger Straße in Walsrode nach einem Zeugenhinweis eine 45-jährige Frau, welche unter dem Einfluss von alkoholischen Getränken mit ihrem Pkw unterwegs war. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,58 Promille, sodass bei der Walsroderin eine Blutprobe entnommen wurde. Die Fahrzeugführerin musste ihren Führerschein abgeben und es wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

3. Soltau/A7, Unfall unter Alkoholeinfluss

Am Freitagabend kam ein 62-jähriger Fahrer eines Pkw mit Anhänger auf der BAB 7 in Fahrtrichtung Hannover, kurz hinter der Anschlussstelle Soltau-Süd, alleinbeteiligt nach rechts von der Fahrbahn ab. In der Folge überschlug sich der Pkw und kollidierte mit dem Wildschutzzaun. Der Fahrer und sein 40-jähriger Beifahrer wurden leicht verletzt. An dem Pkw und an dem Anhänger entstand ein Totalschaden. Im Rahmen der Unfallaufnahme wurde eine Alkoholisierung des Fahrers festgestellt. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen, ein Strafverfahren gegen ihn eingeleitet und der Führerschein beschlagnahmt. Der entstandene Schaden wird auf 17.500 Euro geschätzt.

4. Bad Fallingbostel, Diebstahl von Baustelle

Vermutlich bereits am vergangenen Wochenende (20.03.-23.03.) kam es auf der Krankenhausbaustelle an der Walsroder Straße in Bad Fallingbostel zu einem Diebstahl einer größeren Anzahl von Gummileitungen mit leitfähigem Kupferkern. Der Gesamtschaden wird auf über 16.000 Euro geschätzt. Wer an dem Wochenende verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder Hinweise geben kann, wird gebeten sich bei der Polizei in Bad Fallingbostel unter 05162/9720 zu melden.

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