Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Bad Fallingbostel: Auseinandersetzung:Schüler erlitt Stichverletzungen

Heidekreis (ots)

Presseinformation der Polizeiinspektion Heidekreis v. 11.09.2020 Nr. 2

11.09./Auseinandersetzung: Schüler erlitt Stichverletzungen

Bad Fallingbostel: Am heutigen Morgen, gegen 08:05 Uhr, kam es im Bereich der Michelsenstraßezu einer Auseinandersetzung zwischen einer fünfköpfigen Schülergruppe aus Walsrode sowie einem 16-jährigen Schüler aus Bad Fallingbostel. Aus noch ungeklärten Hintergründen suchten die fünf aus Walsrode und Fallingbostel stammenden Jugendlichen, im Alter von 14 bis 18 Jahren, den 16-jährigen Schüler in Bad Fallingbostel an dessen Schulweg auf und attackierten diesen mit Schlägen und Tritten. Im Verlauf dessen kam es auch zu einem Einsatz eines Stichwerkzeuges, bei dem der 16-jährige Schüler eine Schnittverletzung am Hand- und Halsbereich erlitt. Die Tätergruppe konnte zunächst flüchten, wurde aber im weiteren Verlauf der polizeilichen Fahndungen ermittelt. Zwei Tatverdächtige wurden vorläufig festgenommen und nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen entlassen. Der verletzte Schüler wurde mit einem Rettungswagen in das Krankenhaus Soltau eingeliefert und konnte dort nach ambulanter Behandlung der Schnittverletzungen nach Hause entlassen werden. Die Tätergruppe erwartet nun ein Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung und in einem Fall auch wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte Die weiteren Ermittlungen dauern an.

