Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Gilten: Einbruch in Kirchenbüro; Schwarmstedt: Täter werden bei Einstieg überrascht; Schwarmstedt: Omnibus beschädigt

Heidekreis (ots)

Presseinformation der Polizeiinspektion Heidekreis v. 11.05.2020 Nr. 1

10.05 / Einbruch in Kirchenbüro

Gilten: In der Nacht zu Sonntag stiegen Unbekannte in das Kirchenbüro in Gilten ein, durchsuchten die Räume und hebelten mehrere Schränke auf. Die Täter entwendeten Bargeld und zwei EC-Karten.

10.05 / Täter werden bei Einstieg überrascht

Schwarmstedt: Am Sonntagabend, gegen 19.20 Uhr wurden drei unbekannte Täter dabei beobachtet, als sie versuchten - nachdem sie eine Scheibe eingeschlagen hatten - in den Verkaufsraum der KGS Schwarmstedt zu gelangen. Die Täter flüchteten, als sie bemerkten, dass sie gesehen wurden. Der Schaden am Fenster wird auf rund 500 Euro geschätzt.

10.05 / Omnibus beschädigt

Schwarmstedt: Am vergangenen Wochenende beschädigten Unbekannte am Schienenweg die Heckscheibe eines Omnibusses, zerstörten eine weitere Scheibe der Doppelflügeltür und verschafften sich vermutlich auf diese Weise Zutritt zum Fahrzeug. Aus dem Inneren wurde nichts entwendet. Die Täter stahlen das hintere Kennzeichen. Die Gesamtschadenshöhe wird auf rund 5.000 Euro geschätzt.

10.05 / Spitze von Bäumen abgeschnitten

Riepe: Unbekannte kletterten im Laufe der vergangenen sieben Tage in einem Waldstück an der K 142, Höhe Amtsfelde, über einen Wildschutzzaun und schnitten von circa 100 sechsjährigen Douglasien die Spitzen ab. Der Schaden wird auf über 17.000 Euro geschätzt. Hinweise zur Tat nimmt die Polizei Bad Fallingbostel unter 05162/9720 entgegen.

10.05 / Sachbeschädigungen auf Betriebsgelände

Dorfmark: Unbekannte begaben sich am vergangenen Wochenende auf ein Betriebsgelände an der Hauptstraße in Dorfmark und beschädigten dort unter anderem eine Ladestation für Elektroautos, einen Briefkasten und eine Schrankenanlage. Die Schadenshöhe ist noch nicht bekannt. Hinweise zur Tat nimmt die Polizei Bad Fallingbostel unter 05162/9720 entgegen.

10.05 / Motorradfahrer übersehen

Wolterdingen: Eine 80jährige Autofahrerin aus Hermannsburg übersah am Sonntagmittag an der Einmündung Soltauer Straße/Brinkstraße beim Abbiegen nach links einen entgegenkommenden Motorradfahrer. Der 56jährige Neuenkirchener wurde bei dem anschließenden Zusammenstoß schwer verletzt und kam mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus. Ein bereits gelandeter Rettungshubschrauber wurde nicht benötigt. Die Durchfahrtstraße musste für den Zeitraum der medizinischen Versorgung gesperrt werden.

10.05 / Unfall: Pedelec übersehen

Buchholz/A.: Eine 53jährige Pkw-Fahrerin aus Hannover befuhr am Sonntag, gegen 18.00 Uhr den Marschweg aus Richtung Dorfstraße kommend und beabsichtigte, nach rechts auf die B 214 einzubiegen. Dabei übersah sie die auf dem Geh- und Radweg fahrende 52jährige Buchholzerin, touchierte das Pedelec am Hinterrad und brachte die Frau zu Fall. Die Fahrradfahrerin zog sich leichte Verletzungen zu.

